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2x^2+x-1=0 дискрименант
Алгебра
2x^2+x-1=0 дискрименант
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
D=1^2-4*2*(-1)=1+8=9 x1=(-1+3)/4=2/4=0,5 x2=(-1-3)/4=-4/4=-1
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