2y^2-7y+6=0 7x^2-34x-5=0 5y^2+3y=0 x^2-2x-3=0 7c^2+13c-2 помогите решить уравнения и найти корни,пожа??уйста
Алгебра
2y^2-7y+6=0 7x^2-34x-5=0 5y^2+3y=0 x^2-2x-3=0 7c^2+13c-2 помогите решить уравнения и найти корни,пожа??уйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2y² -7y +6 =0 D =49 -4×2×6=1 x1 =(7 -1)/4 =6/4=1.5 x2 =(7+1)/4 =2 ответ: x =1.5; x =2 2) 7x² -34x -5 =0 D =34² +4×7×5=1296=36² x1 =(34 -36)/14 = -2/14 = -1/7 x2 =(34 +36)/14 =5 ответ: x = -1/7; x =5 3) 5y² +3y =0 y(5y +3)=0 y =0 5y +3=0 y = -3/5 = -0.6 4) x² -2x -3 =0 D =4 +4*3 =16 =4² x1 =(2 -4)/2 = -1 x2 =(2+4)/2=3 5) 7c² +13c -2 =0 D =13² +4*7*2 =225 =15² x1 =(-13 -15)/14 = -2 x2 =(-13 +15)/14 =2/14 =1/7
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