При каком значении переменой x значения ввражений 6(1,2x-0,6)-3,6 и 5,8x +1,8x противоположны ?
Математика
При каком значении переменой x значения ввражений 6(1,2x-0,6)-3,6 и 5,8x +1,8x противоположны ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6(1,2x-0,6)-3,6=-(5,8x+1,8x) 7,2x-3,6-3,6=-7,6x 7,2x+7,6x=7,2 14,8x=7,2 x=7,2:14,8 x=18/37
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