We didn't have any money but Jim had...... Что надо дописать?
Английский язык
We didn't have any money but Jim had...... Что надо дописать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
..................a lot of money.............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Стальную болванку массой 150 г, раскаленную до 650градусов тепла опускают для закалки в сосуд содержаший 800г воды при температуре 15 градусов тепл...
Математика
Гусь тяжелее утки на 2кг,но легче щенка на 3кг.На сколько кг утка легче щенка.Как за??исать решение?
Химия