We didn't have any money but Jim had...... Что надо дописать?

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We didn't have any money but Jim had...... Что надо дописать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
..................a lot of money.............
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