Стальную болванку массой 150 г, раскаленную до 650градусов тепла опускают для закалки в сосуд содержаший 800г воды при температуре 15 градусов тепла какова удельная теплоёмкость стали если вода нагрелась до 28 градусов
Физика
Стальную болванку массой 150 г, раскаленную до 650градусов тепла опускают для закалки в сосуд содержаший 800г воды при температуре 15 градусов тепла какова удельная теплоёмкость стали если вода нагрелась до 28 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если вода нагрелась только до 28 градусов, значит установилось тепловое равновесие и конечная температура болванки тоже 28 градусов. Тогда : , где t1,c1 - данные для воды, а t2,c2 - данные для болванки, t0 - начальная температура болванки, t1 - начальная температура воды, а t2 - конечная температура. Тогда: Дж/кг*К Ответ: 468 Дж/кг*К
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