Стальную болванку массой 150 г, раскаленную до 650градусов тепла опускают для закалки в сосуд содержаший 800г воды при температуре 15 градусов тепла какова удельная теплоёмкость стали если вода нагрелась до 28 градусов

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Если вода нагрелась только до 28 градусов, значит установилось тепловое равновесие и конечная температура болванки тоже 28 градусов. Тогда : , где t1,c1 - данные для воды, а t2,c2 - данные для болванки, t0 - начальная температура болванки, t1 - начальная температура воды, а t2 - конечная температура. Тогда: Дж/кг*К Ответ: 468 Дж/кг*К