Сделайте пожалуйста Очееень нужно Желательно с начерчетием,но можно и без него

Математика
Сделайте пожалуйста Очееень нужно Желательно с начерчетием,но можно и без него
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
После упрощения получается у=2х без точки где х=-1 т.к. это значение обращает в 0 знаменатель, другие сокращения не обращают знаменатель в 0 так как у них дискриминант <0 и они не равны 0 
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