Найдите значение определителя методом Саррюса, с помощью теоремы разложения, доп??сыванием столбцов: |1 2 0| |-3 -1 4 | | 2 4 -1 | а) -5; б)24; в) 7; г) другой ответ;
Алгебра
Найдите значение определителя методом Саррюса, с помощью теоремы разложения, доп??сыванием столбцов: |1 2 0| |-3 -1 4 | | 2 4 -1 | а) -5; б)24; в) 7; г) другой ответ;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
| 1 2 0 | | -3 -1 4 | = 1+0+16-(0+16+6)= -5 | 2 4 -1 | | 1 2 0 | | -3 -1 4 | = 1*(1-16)-2*(3-8)= -15+10=-5 | 2 4 -1 |
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