Найдите значение определителя методом Саррюса, с помощью теоремы разложения, доп??сыванием столбцов: |1 2 0| |-3 -1 4 | | 2 4 -1 | а) -5; б)24; в) 7; г) другой ответ;

Алгебра

Найдите значение определителя методом Саррюса, с помощью теоремы разложения, доп??сыванием столбцов: |1 2 0| |-3 -1 4 | | 2 4 -1 | а) -5; б)24; в) 7; г) другой ответ;

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