Найдите значение определителя методом Саррюса, с помощью теоремы разложения, доп??сыванием столбцов: |1 2 0| |-3 -1 4 | | 2 4 -1 | а) -5; б)24; в) 7; г) другой ответ;

Алгебра
Найдите значение определителя методом Саррюса, с помощью теоремы разложения, доп??сыванием столбцов: |1 2 0| |-3 -1 4 | | 2 4 -1 | а) -5; б)24; в) 7; г) другой ответ;
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
|  1  2  0  | | -3 -1  4  |  =  1+0+16-(0+16+6)= -5 |  2  4  -1 |   |  1  2  0  | | -3 -1  4  |  =  1*(1-16)-2*(3-8)= -15+10=-5 |  2  4  -1 |
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