3 1/19 + 2*5 9/19 помогите оч надо

Математика
3 1/19 + 2*5 9/19 помогите оч надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
31+10/ 9 19 вот 41 19 / 19 9 19
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