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3 1/19 + 2*5 9/19 помогите оч надо
Математика
3 1/19 + 2*5 9/19 помогите оч надо
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Гость:
31+10/ 9 19 вот 41 19 / 19 9 19
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