Что значит слово негодовать??? помогите пж!

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Что значит слово негодовать??? помогите пж!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обижаться, сердиться , вроде б
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