Ответьте (письменно) на вопросы так, чтобы в каждом предложении были однородные члены, связанные только интонацией перечисления (Без союзов). Стремитесь к тому, чтобы ваши ответы в целом составляли связанный текст.1 Какие птиц...

Русский язык

Ответьте (письменно) на вопросы так, чтобы в каждом предложении были однородные члены, связанные только интонацией перечисления (Без союзов). Стремитесь к тому, чтобы ваши ответы в целом составляли связанный текст.1 Какие птицы осенью улетают в тёплые края? 2 В каком направлении летят дикие гуси, утки,журавли? 3 Как ведут себя птицы перед отлётом? 4 В какие страны направляются перелётные птицы? 5 Какие птицы остаются зимовать? 6 Как школьники должны относиться к птицам? СРОЧНО! Помогите плиз

Автор: Гость