Ответьте (письменно) на вопросы так, чтобы в каждом предложении были однородные члены, связанные только интонацией перечисления (Без союзов). Стремитесь к тому, чтобы ваши ответы в целом составляли связанный текст.1 Какие птиц...
Русский язык
Ответьте (письменно) на вопросы так, чтобы в каждом предложении были однородные члены, связанные только интонацией перечисления (Без союзов). Стремитесь к тому, чтобы ваши ответы в целом составляли связанный текст.1 Какие птицы осенью улетают в тёплые края? 2 В каком направлении летят дикие гуси, утки,журавли? 3 Как ведут себя птицы перед отлётом? 4 В какие страны направляются перелётные птицы? 5 Какие птицы остаются зимовать? 6 Как школьники должны относиться к птицам? СРОЧНО! Помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 гуси грачи утки журавли ласточки лебеди. 2 на юг. 3 собираются в стаи. 4 в тёплые страны. 5 воробьи вороны снегири. 6 они должны строить скворечники давать корм.
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