Образуй с помощью суффиксов однокоренные слова корова,рыба,чаша,мост,ёж

Русский язык
Образуй с помощью суффиксов однокоренные слова корова,рыба,чаша,мост,ёж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КоровКа коровУШКа рыбаК рыбаЧКа чашКа чашеЧКа мостИК мостичек ежик ежичек
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