Образуй с помощью суффиксов однокоренные слова корова,рыба,чаша,мост,ёж
Русский язык
Образуй с помощью суффиксов однокоренные слова корова,рыба,чаша,мост,ёж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КоровКа коровУШКа рыбаК рыбаЧКа чашКа чашеЧКа мостИК мостичек ежик ежичек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Точки B,C и K лежат на одной прямой Найди длину отрезка Ск,если ВС = 15см,ВК=29см.Скольк?? решений имеет задача
Русский язык
Прочитай к выделенным словам подбери сначала однокоренные слова затем разные формы этого слова обозначь в словах морфемы которые доказывают что это...
Химия