Точки B,C и K лежат на одной прямой Найди длину отрезка Ск,если ВС = 15см,ВК=29см.Скольк?? решений имеет задача
Математика
Точки B,C и K лежат на одной прямой Найди длину отрезка Ск,если ВС = 15см,ВК=29см.Скольк?? решений имеет задача
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СК отрезок имеет длину 14 см
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