Точки B,C и K лежат на одной прямой Найди длину отрезка Ск,если ВС = 15см,ВК=29см.Скольк?? решений имеет задача

Математика

Точки B,C и K лежат на одной прямой Найди длину отрезка Ск,если ВС = 15см,ВК=29см.Скольк?? решений имеет задача

Автор: Гость