Сочинение на тему я хозяйка дома

Гость: Гость:

Ома в выходные дни я всегда убираю свою комнату. Сначала я аккуратно раскладываю по местам все вещи: навожу порядок на письменном столе, расставляю по полкам книги, убираю в ящики и шкафы игры, журналы, карандаши и фломастеры. Когда каждая вещь вернулась на свое место, сразу становится видно, как много пыли накопилось за неделю на столе, полках, шкафу. Самое время взяться за тряпку и пройтись по всем укромным уголкам, где может затаиться грязь. В это время я представляю себя разведчиком, который получил задание разоблачить место укрытия врага. Как только все "враги" оказываются раскрытыми и обезоруженными, я бегу за старым гудящим пылесосом, и мы вместе с ним тщательно чистим ковер, все углы и пространство под диваном и шкафами. Пылесос довольно урчит — он славно подкрепился. Но вот громкий помощник отправляется в угол на заслуженный отдых, а на пороге комнаты появляется серебристое ведро с водой и главный мастер чистоты — половая тряпка. Через несколько минут моя комната блестит и сверкает. Осталось вытрусить пылевой мешок пылесоса, вылить грязную воду и расставить все по местам. Уборка окончена!