-100+5x=0 -51,3+0,03x=0 5x+(-100)=0 0,6x+(-72,6)=0 помогите прошу по матем
Математика
-100+5x=0 -51,3+0,03x=0 5x+(-100)=0 0,6x+(-72,6)=0 помогите прошу по матем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-100+5х=0 5х=100+0 5х=100 х=100:5 х=20 -51,3+0,03х=0 0,03х=0+51,3 0,03х=51,3 х=51,3:0,03 х=1710 5х+(-100)=0 5х=0+100 5х=100 х= 100:5 х= 20 0,6х+(-72,6)=0 0,6х=0+72,6 0,6х=72,6 х=72,6:0,6 х=121
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