Прочитай к выделенным словам подбери сначала однокоренные слова затем разные формы этого слова обозначь в словах морфемы которые доказывают что это однокоренные слова или формы слова вот слова:снежинки, чистые, смерзались
Русский язык
Прочитай к выделенным словам подбери сначала однокоренные слова затем разные формы этого слова обозначь в словах морфемы которые доказывают что это однокоренные слова или формы слова вот слова:снежинки, чистые, смерзались
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Снежинки корень снеж чистые корень чист смерзались корень смер
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