Прочитай к выделенным словам подбери сначала однокоренные слова затем разные формы этого слова обозначь в словах морфемы которые доказывают что это однокоренные слова или формы слова вот слова:снежинки, чистые, смерзались

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Прочитай к выделенным словам подбери сначала однокоренные слова затем разные формы этого слова обозначь в словах морфемы которые доказывают что это однокоренные слова или формы слова вот слова:снежинки, чистые, смерзались

Автор: Гость