Какая растительность есть в Древнем Двуречье
История
Какая растительность есть в Древнем Двуречье
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верхняя Месопотамия: растут финиковые пальмы,евфратский тополь,ивы, тамарисы, тростники и другие семейства злаковых Нижняя Месопотамия:летом цветут эфермы,в другие времена года преобладают колючие кустарники,сухие травы,на склонах возвышенностей- отдельные деревца и кустарники:дубы,фисташки и т.д.
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