Одна мастерская может переплести 600 книг за 12 дней другая за 6 дней За сколько дней Оби мастерских могут переплести эти книги если будут выполнять работу вместе

Математика
Одна мастерская может переплести 600 книг за 12 дней другая за 6 дней За сколько дней Оби мастерских могут переплести эти книги если будут выполнять работу вместе
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Автор: Гость
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Гость:
Если я правильно понял то за 6 дней простая задача на производительность
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