Как вы думаете, можно ли судить о людях по их внешнему виду и поведению? Почему? А к??к вы оцениваете людей? Напишите об этом сочинение-рассуждение.

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Как вы думаете, можно ли судить о людях по их внешнему виду и поведению? Почему? А к??к вы оцениваете людей? Напишите об этом сочинение-рассуждение.

Автор: Гость