Как вы думаете, можно ли судить о людях по их внешнему виду и поведению? Почему? А к??к вы оцениваете людей? Напишите об этом сочинение-рассуждение.

Русский язык
Как вы думаете, можно ли судить о людях по их внешнему виду и поведению? Почему? А к??к вы оцениваете людей? Напишите об этом сочинение-рассуждение.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Судить по внешнему виду можно, но главное что у человека в нутри
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