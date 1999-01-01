399. Помогите пожалуйста даю 10 баллов

Математика
399. Помогите пожалуйста даю 10 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) A(17), B(18) б) С (179), D (180) в) K (1999), E (2000) г) M(a), N (a+1)
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