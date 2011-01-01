А) Запиши наибольшее и наименьшее шестизначное число. Найди их разность. Б) Запиш?? наибольшее и наименьшее пятизначное число. Найди их сумму. В) Напиши наименьшее семизначное число . Запиши наибольшее пятизначное число. Найд...
Математика
А) Запиши наибольшее и наименьшее шестизначное число. Найди их разность. Б) Запиш?? наибольшее и наименьшее пятизначное число. Найди их сумму. В) Напиши наименьшее семизначное число . Запиши наибольшее пятизначное число. Найди их разность.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100000 ,999999 999999—100000=8999999 10000 ,99999 10000—90000=80000 1000000,99999 1000000— 99999=9900001
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