А) Запиши наибольшее и наименьшее шестизначное число. Найди их разность. Б) Запиш?? наибольшее и наименьшее пятизначное число. Найди их сумму. В) Напиши наименьшее семизначное число . Запиши наибольшее пятизначное число. Найд...

Математика

А) Запиши наибольшее и наименьшее шестизначное число. Найди их разность. Б) Запиш?? наибольшее и наименьшее пятизначное число. Найди их сумму. В) Напиши наименьшее семизначное число . Запиши наибольшее пятизначное число. Найди их разность.

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