3 класс стр 88 упр 162

Гость: Гость:

Название Месяц Вышел звездной ночью ослик. Увидел в небе месяц. Удивился:《А где же половинка?》Пошел искать. В кусты заглянул, под лопухами пошарил. Нашел её в саду в маленькой лужице. Посмотрел и тронул ножкой - живая. Вышел приставка вы. Увидел приставка у. Удивился приставка у. Пошел приставка по. Заглянул приставка за. Пошарил приставка по. Нашел приставка на. Посмотрел приставка по.