3 класс стр 88 упр 162

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3 класс стр 88 упр 162
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название Месяц Вышел звездной ночью ослик. Увидел в небе месяц. Удивился:《А где же половинка?》Пошел искать. В кусты заглянул, под лопухами пошарил. Нашел её в саду в маленькой лужице. Посмотрел и тронул ножкой - живая. Вышел приставка вы. Увидел приставка у. Удивился приставка у. Пошел приставка по. Заглянул приставка за. Пошарил приставка по. Нашел приставка на. Посмотрел приставка по.
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