3 класс стр 88 упр 162
Русский язык
3 класс стр 88 упр 162
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название Месяц Вышел звездной ночью ослик. Увидел в небе месяц. Удивился:《А где же половинка?》Пошел искать. В кусты заглянул, под лопухами пошарил. Нашел её в саду в маленькой лужице. Посмотрел и тронул ножкой - живая. Вышел приставка вы. Увидел приставка у. Удивился приставка у. Пошел приставка по. Заглянул приставка за. Пошарил приставка по. Нашел приставка на. Посмотрел приставка по.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
В вашем доме имеются предметы , сделанные из различных веществ. Масса какого предмета наибольшая ( наименьшая) ? Плотность какого вещества наименьш...
Другие предметы
Химия