Каким должен быть современный юноша ? развёрнутый ответ ( в виде сочинения ) спасибо

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21 век.Нанотехнологии,супервозможности,компьютеры,соцсети.Можно долго перечислять.Но неизменным остаются следующие ценности:отвага,мужество,уважение,знание и почитание исторически заложенных ценностей,авторитет родителей,друзей. Ты можешь одеваться как хочешь.Можешь плоховато учиться.Но просто обязан знать историю своего Отечества.Заниматься самообразованием,спортом.Слушать и слышать то,чему учит учитель,мама, папа. Еще не менее важная тема:фашизм и терроризм.Необходимо знать и уметь анализировать эти понятия.Очень часто они подталкивают неокрепший,особенно необразованный мозг к страшным последствиям. Я не идеалист.Но хроника последних событий заставляет содрогнуться.Давайте задумаемся,юноши,чего же мы хотим в будущем!