Сочинение на тему "Формула здоровья"

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Сочинение «Моя формула здоровья» Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости. Приятно посмотреть на сильного, спортивного парня и стройную красивую девушку. Не секрет, что люди, пренебрегающие своим здоровьем, живут гораздо меньше, чем те, кто ведет здоровый образ жизни. Все знают, что вредно курить, употреблять спиртные напитки, наркотические вещества. Так почему же люди готовы лишить себя здоровья, жизни, отправить жизнь своим близким ради никотина, алкоголя, наркотиков? В современном мире проблема распространения курения, употребления алкоголя именно в детском, подростковом и юношеском возрасте все больше тревожит. Многие мальчики и девочки начинают курить, выпивать, пробовать наркотики в компаниях, собравшихся для веселого времяпрепровождения. Однако, выкурив сигарету, другую, выпив глоток горячительного напитка, хочется это повторить еще. Вот так и формируются пагубные привычки. Они становятся стойкими и неуправляемыми. Как уберечь себя и своих друзей от этой напасти? Спасение есть. Это - спорт! Увлечение спортом не только предупреждает развитие пагубных пристрастий молодежи, но и укрепляет здоровье, снимает утомление после умственного труда, сбрасывает лишнее эмоциональное напряжение. Во время занятий спортом человек получает заряд бодрости, жизнерадостности. А безделье, скука ведет к сигарете, алкоголю. А за этим часто пропасть в неудачную жизнь. У нас в школьном расписании стоят три часа физической культуры, работают спортивные секции. Кажется, многое делается. Но этого мало, человек должен много двигаться. Много времени обучающиеся проводят за школьной партой, приходят домой, где их ждет телевизор, компьютер. А можно ведь встать на коньки, лыжи, сесть за руль велосипеда или посетить спортивную секцию. Тренированный организм имеет высокую сопротивляемость простудным и инфекционным заболеваниям. В нашей семье тема здоровья очень важна для каждого. Нас в семье четверо: папа, мама, я и моя младшая сестра. Мои родители не курят и не пьют, этим подавая пример для нас. Как говорит мой папа, здоровый человек – это человек, который не только активно занимается спортом, но и хорошо отдыхает, то есть совмещает приятное с полезным. Для занятий спортом требуется немногое: желание самого человека. Я с подругами с удовольствием посещаю уроки физкультуры, занятия спортивной секции, принимаю участие в спортивных мероприятиях и соревнованиях. Увлекаюсь игрой в теннис, катаюсь на велосипеде, занимаюсь плаванием. Но большое мое увлечения – катание на коньках. Оно гармонично развивает мышцы рук и ног. Я катаюсь на коньках один, два часа каждый день на свежем воздухе, со своими друзьями. Мне и моим друзьям доставляет это огромное удовольствие. Подвижные игры, бег, плавание, лыжные и велосипедные прогулки делают нас здоровыми и счастливыми. Давайте доверимся спорту! Спорт – это ваша формула здоровья!