В вашем доме имеются предметы , сделанные из различных веществ. Масса какого предмета наибольшая ( наименьшая) ? Плотность какого вещества наименьшая (наибольшая)
Физика
В вашем доме имеются предметы , сделанные из различных веществ. Масса какого предмета наибольшая ( наименьшая) ? Плотность какого вещества наименьшая (наибольшая)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольшая масса у холодильника (около 80 кг) Наименьшая масса у иголки, салфетки (например) Наибольшая плотность у гантели (гири) Наименьшая плотность у подушки
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