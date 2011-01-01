Молю пожалуйста это срочно под цифрой 3 надо разобрать (В 1914) вот это надо разобрат??
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Молю пожалуйста это срочно под цифрой 3 надо разобрать (В 1914) вот это надо разобрат??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1914 1. Числительное, обозначает порядок при счете. 2. Морфологические признаки: н.ф. - тысяча девятьсот четырнадцатый порядковое составное единственное число мужской род предложный падеж Синтаксическая роль - обстоятельство (когда?)
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