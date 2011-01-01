Айболит раздал 5 заболевшим зверям 2011 таблетку носорог получил на одну больше чем крокодил бегемот на 1 больше чем носорог а слон больше на 1 больше чем бегемот удаву досталось столько же таблеток сколько крокодилу .Сколько т...

Математика

Айболит раздал 5 заболевшим зверям 2011 таблетку носорог получил на одну больше чем крокодил бегемот на 1 больше чем носорог а слон больше на 1 больше чем бегемот удаву досталось столько же таблеток сколько крокодилу .Сколько таблеток съел слон

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