Айболит раздал 5 заболевшим зверям 2011 таблетку носорог получил на одну больше чем крокодил бегемот на 1 больше чем носорог а слон больше на 1 больше чем бегемот удаву досталось столько же таблеток сколько крокодилу .Сколько т...
Математика
Айболит раздал 5 заболевшим зверям 2011 таблетку носорог получил на одну больше чем крокодил бегемот на 1 больше чем носорог а слон больше на 1 больше чем бегемот удаву досталось столько же таблеток сколько крокодилу .Сколько таблеток съел слон
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть крокодил получил х таблеток, тогда ; Носорог (х+1) ; Бегемот х+1+1=х+2 ; Удав х ; Слон х+2+1=х+3 Сумма всех равна ;2011. х+(х+1)+(х+2)+(х+3)+х=2011; Решаем уравнение. 5х=2005. х=401 - крокодил. Слон 401+3=404.
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