Сумма двух чисел 87, а разность 19. Найдите эти числа.
Математика
Сумма двух чисел 87, а разность 19. Найдите эти числа.
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