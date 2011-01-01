Сумма двух чисел 87, а разность 19. Найдите эти числа.

Математика
Сумма двух чисел 87, а разность 19. Найдите эти числа.
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