Вычеслить 13:49 сколько будет?
Математика
Вычеслить 13:49 сколько будет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так и будет: 13/49, эта дробь несократимая. Пишется ВЫЧИСЛИТЬ. Следи за грамотностью.
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