Вычеслить 13:49 сколько будет?

Математика
Вычеслить 13:49 сколько будет?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так и будет: 13/49, эта дробь несократимая. Пишется ВЫЧИСЛИТЬ. Следи за грамотностью. 
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