Закончите предложение пешеход на нерегулируемом участке дороги можно выходить н?? проезжую часть только после того как

Другие предметы
Закончите предложение пешеход на нерегулируемом участке дороги можно выходить н?? проезжую часть только после того как
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они убедятца что рядом нет поворота и посмотрят в обе стороны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычеслить 13:49 сколько будет?
Ответить
Математика
А) Запиши наибольшее и наименьшее шестизначное число. Найди их разность. Б) Запиш?? наибольшее и наименьшее пятизначное число. Найди их сумму. ...
Ответить
Математика
РЕШИТЕ ЗАДАЧУ,НАПИШИТЕ И СФОТОГРАФИРУЙТЕ НА ЛИСТЕ С ЧЕРТЕЖОМ ПРЯМОУГОЛЬНИКА. Пе??иметр прямоугольника 40 сантиметров одна сторона 5 сантиметров ч...
Ответить
Математика
Сколько будет 6сотен одним числом
Ответить
Математика
Сумма двух чисел 87, а разность 19. Найдите эти числа.
Ответить