Закончите предложение пешеход на нерегулируемом участке дороги можно выходить н?? проезжую часть только после того как
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Закончите предложение пешеход на нерегулируемом участке дороги можно выходить н?? проезжую часть только после того как
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они убедятца что рядом нет поворота и посмотрят в обе стороны
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