Откуда возникло название Волга?

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По одной из версий современное название Волга приобрела по древнему марийскому названию реки Волгыдо (светлая) , а марийцы считаются первыми поселенцами на Волге. По другой версии — финно-угорскому слову valkea, имеющее значение светлый, белый; по другой — произошла от названия Булга [1], связанному с проживавшими на её берегах волжскими булгарами. Но, сами булгары (предки современных татар) называли Волгу Итиль (существует, правда и другая версия, что значения гидронимов Волга и Итиль тогда не совпадали с современными, см. Итиль) ; считается, что наиболее вероятно происхождение этнонима «Волга» от древнеславянского *Vьlga, ср. во́лглый — волога — влага, таким образом возможный смысл названия Волги — «Вода» , если можно выразиться «большая вода» , благодаря размерам реки