Если к некоторому двузначному числу приаисать справа ноль,то это число увеличитс?? на 189. Найди двузначное число.
Математика
Если к некоторому двузначному числу приаисать справа ноль,то это число увеличитс?? на 189. Найди двузначное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полученное двухзначное число :21
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