Если к некоторому двузначному числу приаисать справа ноль,то это число увеличитс?? на 189. Найди двузначное число.

Математика

Если к некоторому двузначному числу приаисать справа ноль,то это число увеличитс?? на 189. Найди двузначное число.

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