Наша речь состоит из... а) предложений б) слов в) букв
Русский язык
Наша речь состоит из... а) предложений б) слов в) букв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я проходи это оно состоит из слов
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