Придумайте или подберите из художественной литературы предложения соответствую??ие данным схемам П,-а. П?-а. П!-а. А: П. А: П? А: П!

Русский язык
Придумайте или подберите из художественной литературы предложения соответствую??ие данным схемам П,-а. П?-а. П!-а. А: П. А: П? А: П!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
«П» , — а. «Я влюблена» , — шептала снова старушке с горестью она (А. Пушкин) «П? » — а. «Что у вас стряслось? » — не выдержал Андрей (Д. Гранин) «П! » — а. « Да это бунт! » — закричал исправник (А. Пушкин) А: «П» . Кирила Петрович нахмурился и сказал, качая головою: «Тут замешалась Марья Кириловна» . (А. Пушкин) А: «П? » Он приветливо спросил: «Вы давно изволили приехать в Ялту? » (А. Чехов) А: «П! » Над самым ухом прозвучал басистый голос: «Эй, посторонись! » (Ю. Яковлев)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Что такое нидфорспит
Ответить
Математика
Решиье плез!!!! спасибо
Ответить
Математика
Одна мастерская может переплести 600 книг за 12 дней другая за 6 дней За сколько дней Оби мастерских могут переплести эти книги если будут выполнят...
Ответить
Математика
Определите закономерность
Ответить
Алгебра
РАСКРОЙТЕ СКОБКИ,ПОЖАЛУЙСТА 6(х+5)*(х+21)=16(х+3)*(х+9)
Ответить