Придумайте или подберите из художественной литературы предложения соответствую??ие данным схемам П,-а. П?-а. П!-а. А: П. А: П? А: П!

Гость: Гость:

«П» , — а. «Я влюблена» , — шептала снова старушке с горестью она (А. Пушкин) «П? » — а. «Что у вас стряслось? » — не выдержал Андрей (Д. Гранин) «П! » — а. « Да это бунт! » — закричал исправник (А. Пушкин) А: «П» . Кирила Петрович нахмурился и сказал, качая головою: «Тут замешалась Марья Кириловна» . (А. Пушкин) А: «П? » Он приветливо спросил: «Вы давно изволили приехать в Ялту? » (А. Чехов) А: «П! » Над самым ухом прозвучал басистый голос: «Эй, посторонись! » (Ю. Яковлев)