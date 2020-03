Перепишите и переведите предложения на родной язык. Обратите внимание на перевод модальных глаголов и их эквивалентов: 1. He can’t get used to logging on with a password. 2. You needn’t learn how to program in HTML before desig...

Английский язык

Перепишите и переведите предложения на родной язык. Обратите внимание на перевод модальных глаголов и их эквивалентов: 1. He can’t get used to logging on with a password. 2. You needn’t learn how to program in HTML before designing webpages. 3. Citizens may feel a loss of privacy because of unauthorized use of personal data or receiving unwanted electronic messages. 4. Technology changes so quickly that we have to scrap computers when they become obsolete. 5. He was able to read French books after he had studied the language for a year or so.

