Перепишите и переведите предложения на родной язык. Обратите внимание на перевод модальных глаголов и их эквивалентов: 1. He can’t get used to logging on with a password. 2. You needn’t learn how to program in HTML before desig...

Гость: Гость:

1. Он не может привыкнуть к входас помощью пароля. 2. Вы не научитесь программировать в HTML прежде чем приступить к разработке веб-страниц. 3. Граждане могут чувствовать потерю конфиденциальности из-за несанкционированного использования персональных данных или получения нежелательных электронных сообщений. 4. Технологии меняются так быстро, что мы должны выкинуть компьютеры, когда они устаревают. 5. Он мог читать французские книги, после того как он изучал язык в течение года или около того.