Найдите корни уравнения 2,7(0,1 х+4,8)+0,8(1,4-х)=0,3
Математика
Найдите корни уравнения 2,7(0,1 х+4,8)+0,8(1,4-х)=0,3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,7(0,1 х+4,8)+0,8(1,4-х)=0,3 0,27х+12,96+1,12-0,8х-0,3=0 -0,53х=-13,78 х=26
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