Что такое ионная связь

Химия
Что такое ионная связь
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ионная связь — очень прочная химическая связь, образующаяся между атомами с большой разностью (>1,7 по шкале Полинга) электроотрицательностей, при которой общая электронная пара переходит преимущественно к атому с большей электроотрицательностью. Это притяжение ионов как разноимённо заряженных тел.
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