По возрастанию метталических свойств - P Cl MG По возрастанию метталических свойст?? - Ga B TI
Химия
По возрастанию метталических свойств - P Cl MG По возрастанию метталических свойст?? - Ga B TI
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По возрастанию металлических свойств 1.Cl,P,Mg 2.B,Ga,Tl
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
СРОЧНО!!!!!! выдели сложные слова выдели в них корень Листопад ветер жара метель сн??гопад ледоход Спасибо
Информатика
В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите размер следующего предложения в данной кодиров...
Обществознание