По возрастанию метталических свойств - P Cl MG По возрастанию метталических свойст?? - Ga B TI

Химия
По возрастанию метталических свойств - P Cl MG По возрастанию метталических свойст?? - Ga B TI
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По возрастанию металлических свойств 1.Cl,P,Mg 2.B,Ga,Tl
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