Пожалуйста, помогите написать 10 предложений lt;мое восприятие Пушкинаgt;!!!

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Я конечно, знакома уже со многими произведениями Александра Сергеевича Пушкина. Безусловно, поэт и писатель он великий. Каждый человек в России, да и во всем мире, знает его им. Популярность самого известного русского поэта не знает границ. И в моей жизни Пушкин - далеко не последний человек. С самого детства, читая сказки поэта, я восхищалась его творчеством. Позже мы проходили произведения Пушкина в школе. Стихотворения поэта запомнились, прежде всего, ясностью и неповторимостью образов. Когда я изучила биографию Пушкина, я удивилась тому, какие гонения испытывал поэт, скучным ссылкам, в которых ему приходилось бывать, его упорству и терпению в достижении цели, в донесении правды жизни до царской России, до передовых дворян, способных противоборствовать несправедливости. Мое любимое пушкинское произведение – всем известное «Зимнее утро» . Хотя я и не очень люблю зиму, характер, настроение стихотворения настолько заражают меня, что я хочу очутится на берегу замерзшей речки и сощуриться от света яркого, но холодного зимнего солнца, даже если на улице жаркое лето. Для каждого человека Пушкин, бесспорно, имеет свое значение. Для меня он – один из тех людей, которые повлияли на мое мировосприятие. Произведения А. С. Пушкина всегда оставляют яркий след в моей душе.