Придумай рассказ на тему Остаться у разбитого корыта
Литература
Придумай рассказ на тему Остаться у разбитого корыта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родители Тани и Кати приехали с моря и привезли подарки Кати понравилась кофточка и Тани они начали ее делить между собой тянули с двух сторон и вдруг как Катя резко потянула и кофта порвалась так две сестры и остались у разбитого карыта
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