Придумай рассказ на тему Остаться у разбитого корыта

Гость: Гость:

Родители Тани и Кати приехали с моря и привезли подарки Кати понравилась кофточка и Тани они начали ее делить между собой тянули с двух сторон и вдруг как Катя резко потянула и кофта порвалась так две сестры и остались у разбитого карыта