Составить план на былину как илья из мурома богатырем стал
Литература
Составить план на былину как илья из мурома богатырем стал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Илья лентяй или болен? 2.Старцы. 3.Помощь. 4.Илья благодарит старцев. 5.Подвиги Ильи.
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