Индия родина шахмат. Разречик вырезал из слоновой кости 10 наборов шахмотных фигур, по 32 фигуры в каждом, и несколько наборов шашек, по 24 шашки в каждом. Сколько наборов шашек получилось, если всего мастера вырезали 800 фигур...
Математика
Индия родина шахмат. Разречик вырезал из слоновой кости 10 наборов шахмотных фигур, по 32 фигуры в каждом, и несколько наборов шашек, по 24 шашки в каждом. Сколько наборов шашек получилось, если всего мастера вырезали 800 фигур? Помогите решить пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1). 32*10=320 ( фигурок) шахматных в 10 наборах; 2). 800-320=480 ( фигурок) шашек всего; 3). 480:24=20 ( наборов) шашек получилось. Ответ: 20 наборов шашек.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Русский язык
Прочитай к выделенным словам подбери сначала однокоренные слова затем разные формы этого слова обозначь в словах морфемы которые доказывают что это...
Русский язык
Ответьте (письменно) на вопросы так, чтобы в каждом предложении были однородные члены, связанные только интонацией перечисления (Без союзов). Стрем...