Индия родина шахмат. Разречик вырезал из слоновой кости 10 наборов шахмотных фигур, по 32 фигуры в каждом, и несколько наборов шашек, по 24 шашки в каждом. Сколько наборов шашек получилось, если всего мастера вырезали 800 фигур...

Математика

Индия родина шахмат. Разречик вырезал из слоновой кости 10 наборов шахмотных фигур, по 32 фигуры в каждом, и несколько наборов шашек, по 24 шашки в каждом. Сколько наборов шашек получилось, если всего мастера вырезали 800 фигур? Помогите решить пожалуйста.

Автор: Гость