Каков мой мир и мои потребности
Обществознание
Каков мой мир и мои потребности
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждое начало моего дня -для меня мой мир ,в котором есть потребности мои : 1)Употребление пищи 2)физические упражнения 3)Ежедневное обучение для пополнения знаний .
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