Мама купила 3 коробки молока по цене 24 руб. И несколько пачек творога по цене на 8 руб. Дороже чем цена молока за всю покупку Мама Мама заплатила 136 руб. Сколько пачек творога купила мама
Математика
Мама купила 3 коробки молока по цене 24 руб. И несколько пачек творога по цене на 8 руб. Дороже чем цена молока за всю покупку Мама Мама заплатила 136 руб. Сколько пачек творога купила мама
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24*3=72 руб на молоко 24+8=32 руб - цена одного творога 136-72=64 руб 64:32=2 - кол-во творога
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