Мама купила 3 коробки молока по цене 24 руб. И несколько пачек творога по цене на 8 руб. Дороже чем цена молока за всю покупку Мама Мама заплатила 136 руб. Сколько пачек творога купила мама

Математика

Мама купила 3 коробки молока по цене 24 руб. И несколько пачек творога по цене на 8 руб. Дороже чем цена молока за всю покупку Мама Мама заплатила 136 руб. Сколько пачек творога купила мама

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