(√3 + 1)^2 - (2 + √3) (4-√3) решите плиз
Алгебра
(√3 + 1)^2 - (2 + √3) (4-√3) решите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+2√3+1-(8-2√3+4√3-3)= 3+2√3+1-8+2√3-4√3+3= -1
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