Нарисуй или запиши, какие картины поэтесса описывает в своём стихотворении ( Осе??ь Стало вдруг светлее вдвое , Двор как в солнечных лучах - Это платье золотое У березки на плечах. У калины и рябины Вьются стаями дрозды.. Под...

Литература

Нарисуй или запиши, какие картины поэтесса описывает в своём стихотворении ( Осе??ь Стало вдруг светлее вдвое , Двор как в солнечных лучах - Это платье золотое У березки на плечах. У калины и рябины Вьются стаями дрозды.. Под окошком георгины Красотой своей горды Утром мы во двор идем - Листья сыплются дождём,Под ногами шелестят И летят....летят ... летят.... Пролетают паутинки С паучками в серединке . И высоко от земли Пролетали журавли. Все летит!Должно быть, это Улетает наше лето.)

Автор: Гость