Нарисуй или запиши, какие картины поэтесса описывает в своём стихотворении ( Осе??ь Стало вдруг светлее вдвое , Двор как в солнечных лучах - Это платье золотое У березки на плечах. У калины и рябины Вьются стаями дрозды.. Под...
Литература
Нарисуй или запиши, какие картины поэтесса описывает в своём стихотворении ( Осе??ь Стало вдруг светлее вдвое , Двор как в солнечных лучах - Это платье золотое У березки на плечах. У калины и рябины Вьются стаями дрозды.. Под окошком георгины Красотой своей горды Утром мы во двор идем - Листья сыплются дождём,Под ногами шелестят И летят....летят ... летят.... Пролетают паутинки С паучками в серединке . И высоко от земли Пролетали журавли. Все летит!Должно быть, это Улетает наше лето.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы видим двор в золоте, хлопотливых дроздов у рябины и калины, под окошком растут яркие георгины, полет журавлей.Паутинки летят , унося уходящее лето. Мы слышим шорох листьев под ногами, ощущаем дождь их. Радостно от наблюдения за яркими осенними пейзажами.
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