Задачя нужно зделать прямоугольникс сторонами 6см и 3см провести линию так чтобы получилось 2 квадрата и нужно найти параметр прямоугольникаи параметр квадрата.
Математика
Задачя нужно зделать прямоугольникс сторонами 6см и 3см провести линию так чтобы получилось 2 квадрата и нужно найти параметр прямоугольникаи параметр квадрата.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начертили прямоугольник и раздели пополам не по длине а по ширине. Периметр прямоугольника: Р=(6+3)*2=18 Периметр квадрата: так как мы разделили прямоугольник пополам то: Р=(3+3)*2=12
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