помогите плиз!!!! В магазин привезли 250 коробок, в каждой коробке по 54 пачки печенья. Какова масса всего печенья, если масса одной пачки 150 граммов?
Математика
помогите плиз!!!! В магазин привезли 250 коробок, в каждой коробке по 54 пачки печенья. Какова масса всего печенья, если масса одной пачки 150 граммов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250×54=13500-пачек печенья 13500×150=2025000-грамм(2025 кг)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Английский язык
Английский язык
Срочно переведите на английский . 1. Я очень люблю путешествовать. 2. Я путешеств??ю с родителями. 3. Я люблю путешествовать на зимних и лет...
Обществознание