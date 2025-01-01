помогите плиз!!!! В магазин привезли 250 коробок, в каждой коробке по 54 пачки печенья. Какова масса всего печенья, если масса одной пачки 150 граммов?

Математика

помогите плиз!!!! В магазин привезли 250 коробок, в каждой коробке по 54 пачки печенья. Какова масса всего печенья, если масса одной пачки 150 граммов?

Автор: Гость