помогите плиз!!!! В магазин привезли 250 коробок, в каждой коробке по 54 пачки печенья. Какова масса всего печенья, если масса одной пачки 150 граммов?

Математика
помогите плиз!!!! В магазин привезли 250 коробок, в каждой коробке по 54 пачки печенья. Какова масса всего печенья, если масса одной пачки 150 граммов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
250×54=13500-пачек печенья  13500×150=2025000-грамм(2025 кг)
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