Примеры опасных нарушений дисциплины в школе

Обществознание
Примеры опасных нарушений дисциплины в школе
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Автор: Гость
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Гость:
В моей школе это убигать с урока, обзывать учителя,снимать на камеру учителей и учеников  
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