Примеры опасных нарушений дисциплины в школе
Обществознание
Примеры опасных нарушений дисциплины в школе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В моей школе это убигать с урока, обзывать учителя,снимать на камеру учителей и учеников
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