Вырборочное списывание. Выпишите из текста в три столбика фамилии с инициалами композиторов,писателей и художников,чьи портреты писал И.Е.Репин.К треём фамилиям писателей допишите сказуемые, выраженные разными частями речи.Р...

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Вырборочное списывание. Выпишите из текста в три столбика фамилии с инициалами композиторов,писателей и художников,чьи портреты писал И.Е.Репин.К треём фамилиям писателей допишите сказуемые, выраженные разными частями речи.Распространите эти нераспространённые предложения.При желании у вас может получиться рассказ Портреты писателей в творчесте И.E.Репина.

Автор: Гость