Друг познается в беде аргументы из литературы

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Дружба … Ведь если по-настоящему задуматься, то на протяжении жизни она проходит определенные этапы эволюции, но делает это по-своему: своеобразно, нетипично и, пожалуй, немного жестоко. В нашей жизни есть и постоянно появляются новые лица. Вспомните … множество «подруг» и «друзей» на улице, сплошная масса товарищей в детском саду и школе. Где бы ты ни был, куда бы ни попал … всегда найдешь того, кто сможет носить этот титул – Друг. Но годы идут. И постепенно теряется слепая вера в каждого. Старшие школьные и студенческие годы позволяют разграничить ошибочные предположения относительно альтруизма и безграничной доброты многих из твоего окружения. И день за днем, месяц за месяцем, год за годом, круг товарищей становится все меньше. И уже в зрелом возрасте ты убеждаешься, что настоящий друг проверяется только временем. Несмотря ни на что, он – часть тебя. Ссоры, негативные эмоции, частичные недоразумения возможны, ведь жизнь и взгляды у каждого разные. Но единство духа не заменить ничем. Это чувство никогда не спутать с фальшивкой. Оно одно, поэтому вы вместе. На основании этого можно сказать, что дружеские узы, порой, связывают людей крепче, чем семейно-родственные. Ведь родственников не выбирают, а друг приходит в твою жизнь сознательно. И остается им, всецело поддерживая тебя и в беде, и в радости. Без сомнения, поддержка в трудных жизненных ситуациях необходима. И настоящий друг всегда придет на помощь. Очень часто беда не приходит одна. Черная полоса в жизни никак не хочет заканчиваться. Приятели устали от бесконечных утешений. И вот тут-то остается он, верный и преданный тебе человек, который находится рядом. Нет, не его жалость и утешения нужны тебе сейчас, а поддержка и придание веры в свои силы. Только у истинного друга найдется время, терпение, мужество поддержать, не дать сломаться в трудную минуту. Но в современном мире очень важно не потерять дружеские чувства, находясь рядом с успешным человеком. Мне кажется, что в истинной дружбе нет места чувству зависти, равно как и превосходству. Искренне разделить радость с другом могут только настоящие друзья. К сожалению, испытание радостью – более тяжелая вещь, нежели испытание бедой. При несчастье чаще всего мобилизуется жалость и возникает желание утешить, помочь. А вот радость, увы, очень часто рождает зависть, тянущую за собой негативные чувства. Человеку очень сложно противостоять этому. Разрушается дружба, которую, казалось бы, водой не разольешь. С другой стороны, успешность может породить превосходство. А дружба, по-моему, не терпит взглядов сверху вниз. Чистая и искренняя, она уходит, если ощущает непомерную важность. В дружбе очень важно идти навстречу друг другу, смотря в одном направлении. Никакая обида не должна убить росток душевного единения, который часто очень хрупок и раним. Все проходит … Но истинная дружба, проверенная годами, остается, преодолев беды и радости. Друг физически может не быть рядом, но душа его всегда с тобой.